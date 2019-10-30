Украинская Фемида ослепла: Богатырева может свободно ехать за границу

Экс-министр здравоохранения Раиса Богатырева может свободно покидать территорию страны. Срок запрета на выезд за границу прошел.

"Ограничений никаких нет", - сообщил ее адвокат Дмитрий Беляев.

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По его словам, поскольку прокуратура не обращалась в суд о продлении обязательств для Богатыревой, она может свободно передвигаться по Украине и выезжать за ее пределы.

Ранее Богатырева вышла из СИЗО под залог, после чего сдала паспорт для выезда за границу. Правоохранители задержали министра времен правления Януковича 27 августа в аэропорту. Ее подозревают в хищении бюджетных средств на сумму 6,481 млн грн.

Богатыреву взяли под стражу на 60 дней с правом выйти под залог 6 млн грн. Залог внес народный депутат от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский.