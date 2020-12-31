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четверг, 31 декабря 2020 21:11

Украинка рассказала, почему в Чехии не празднуют Новый год
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Новый год в Чехии отмечается только 31 декабря, а 1 января чехи празднуют День восстановления независимости. Об этом рассказала украинка Мария Турок, которая с мужем живет в Праге.

"Традиции празднования Нового года не сильно отличаются от украинских, но было бы странно, если бы в Чехии не сохранились старые новогодние традиции. Ведь даже новогодний вечер в республике называется "Сильвестр" в честь старинной легенды о Римском папе Сильвестре", - говорит Мария.

Фото: mari.fanta

В Чехии Новый год встречают с фейерверком, танцами, песнями и бесконечным лакомством. Местных жителей трудно встретить в центре Праги, она полностью принадлежит туристам. С прошлого года фейерверки в центре запретили, а традиционный, огромный, один из самых красивых в Европе заменили на световое шоу.

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"Одна конкретно чешская старинная традиция, которая дошла до нас, - чечевица или суп с мелкой крупой на столе в новогоднюю ночь. Считается, что так в следующем году будет много денег.

Не так давно в Чешской Республике стало крайне популярным праздновать Новый год в горах, поэтому забронировать жилье вряд ли удастся уже с осени", - говорит украинка.

А еще чехи верят в счастливое число и таким на Новый год в Чехии считается 9. Именно поэтому чехи стараются приготовить 9 праздничных блюд и собрать за столом 9 гостей.

Ольга Даншина, которая десять лет живет в Японии с семьей на праздники побывала на горнолыжном курорте на остров Хоккайдо. Здесь выпадает каждый сезон от 10 до 20 метров снега, а сам снег легкий, как пушинка.

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Дата
31
декабря

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