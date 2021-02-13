Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше

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В 2020 году в Польше родилось около 3 тысяч украинцев. Что интересно, что украинские родители также имеют право на помощь при рождении детей. Какая сумма помощи и как ее получить рассказала София Мельничук, которая в прошлом году родила дочь. С мужем живет в городе Лодзь.

"В Польше есть несколько пособий, которые выплачиваются при рождении ребенка. Becikowe - единовременная выплата в размере 1000 злотых (7, 5 тыс. грн) после рождения ребенка. Для ее получения нужно засвидетельствовать пребывание на учете с 10-й недели беременности. Подать заявление на эту выплату нужно в течение года после рождения. Kosiniakowe - выплата в размере 1000 злотых ежемесячно в течение первого года жизни ребенка для студентов и неработающих мам. Выплату 500+, то есть помощь в размере 3,5 тыс грн, получить можно не только родив в Польше, но и просто проживая с ребенком до 18 лет на территории страны. Но для получения украинцами вышеперечисленных выплат требуется наличие вида на жительство (карта побыту) с доступом к рынку труда", - рассказывает София в собственном блоге.

Подать на помощь 500+ может и отец ребенка, если имеет надлежащие документы. ⠀

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"Если оба родителя украинцы - родившийся в Польше ребенок получает украинское гражданство, а значит имеет право на выплаты от государства. Сталкивалась на форумах с информацией, что у многих возникают проблемы с подачей заявления через работников отделов социального обеспечения, поскольку они считают, что получать выплату могут только рожденные в Украине дети. Мы сейчас делаем перевод свидетельства о рождении и на его основе уже сделали временный паспорт для дочери", - рассказывает украинка.

Ведение беременности и роды при наличии польского государственного страхования бесплатны.

"Чтобы получить страховку, надо иметь официальное трудоустройство, добровольно оплатить страховой взнос или добавить себя к страхованию мужа. После рождения ребенка в течение 21 дня нужно зарегистрировать его. После истечения этого срока ребенок регистрируется в базе автоматически с именем, которое ему выбирает ЗАГС. Ребенок, рожденный в Польше, получает польское гражданство только в том случае, если один из родителей является поляком", - говорит София.⠀

Львовянка Оксана Шевченко вместе с мужем и двумя сыновьями переехала в Краков. Женщина ведет блог, в котором делится полезными советами для тех, кто планирует переезд. Недавно Оксана посчитала, что на жизнь в Польше нужно 6 тысяч злотых или 45 тыс.грн. Дороже всего обойдется аренда жилья.