Украинка рассказала, как стала дальнобойщицей в Польше

Фото: marinka_v_kabinkie

Киевлянка Марина пятирй год живет в Польше. Последние два года работает дальнобойщицей вместе со своим мужем. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об особенностях профессии, и интересных моментах своей жизни.

"Когда-то окончила университет пищевых технологий и работала в отделе продаж компании "Кока кола". Но там я понимала, что зарплаты не хватит, чтобы отложить и купить свое жилье. Поэтому приняла решение ехать в Польшу. Имею польские корни, поэтому оформила карту побыту, которая фактически дала мне вид на жительство", - объясняет Марина.

Марина работала сперва на мясокомбинате, потом в Мак - Донональдсе. А потом поняла, что для своих целей ей нужна более высокооплачиваемая работа.

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"Я уговорила мужа пойти на курсы и сдать на права на далеко бойника. Он сперва не хотел, но позже все-таки со мной пошел учиться. Ему учеба далась довольно легко, мне труднее, но в результате все равно сдала на права. Кстати, заплатить здесь за права не удастся, их нужно сдать", - продолжает.

Сейчас вместе с мужем ездит по всей Европе. Это дает стабильный доход, который выше чем у работника завода.

" С детства любила автомобили. Есть свои плюсы и минусы в этой работе. Например, мы много путешествуем, картинка за окном постоянно меняется. Но увидеть Париж, как водитель форы и как турист это разные вещи. Также приходится мыться в общих душах на заправках, а спать на полке авто. Но и к этому можно приспособиться. Для удобства я купила матрас и ортопедические подушки, а кушать научилась готовить в мультиварке. Пока мы едем, то она готовит", - говорит Марина.

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