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среда, 17 февраля 2021 23:08

Украинка рассказала, как бесплатно вакцинироваться в Польше

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Украинка рассказала, как бесплатно вакцинироваться в Польше
Записаться на бесплатную вакцину могут иностранцы, проживающие в Польше легально Фото:oksana_krakowmama

С 15 января в Польше началась регистрация не бесплатной вакцинации от Covid-19, право на бесплатную вакцину имеют и украинцы. Об этом рассказывает львовянка Оксана Шевченко, которая с семьей живет в Кракове.

"Записаться на бесплатную вакцину могут иностранцы, проживающие в Польше легально то есть имеющие карты временного или долговременного побыту. Право на прививку имеют лица, которым предоставлен персональный номер PESEL, подобный всеукраинскому идентификационному коду", - говорит Оксана

Вакцинация иностранцев проводится поэтапно, так же, как и граждан Польши – речь идет о возрасте и профессии. Граждане Польши получат электронное направление на вакцинацию, а иностранцы, должны обратиться к семейному врачу, который выдаст направление. С 15 января начала работу программа e-rejestracja, которая позволяет записаться на прививки на конкретный срок.

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Предусмотрено три способа записи:

- через электронный профиль пациента (чтобы его создать, следует войти на страницу pacjent.gov.pl и зарегистрироваться; для регистрации необходимо иметь profil zaufany);

- через специальную телефонную линию по номеру 989;

- непосредственно в пунктах прививок.

"Пациента запишут сразу на две прививки (первая и вторая доза вакцины), а накануне вакцинации к иностранцу будет отправлено сообщение SMS. Я и моя семья еще не определилась относительно вакцинирования, поэтому на практике еще не прошли все этапы", - добавляет украинка.

В Украине заработал информационный сайт о вакцинации от коронавирусa. На ресурсе Министерства здравоохранения можно найти необходимые ответы относительно прививки в Украине, сообщает прессслужба Минздрава в Telegram. Портал vaccination.covid19.gov.ua является официальным источником информации. Можно получить данные об этапах и целевых группах вакцинации, какие вакцины будут использовать, и как будет происходить этот процесс.

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