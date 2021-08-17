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вторник, 17 августа 2021 19:04

Украинец притворился румыном ради работы в Германии: его наказали

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Украинец притворился румыном ради работы в Германии: его наказали
Поляки отправили мужчину обратно в Украину. Фото: gov.pl

В Польше задержали 38-летнего украинца, который показал пограничникам фальшивый румынский паспорт.

На пункте пропуска Корчева пограничник сразу заметил неточности в паспорте на странице персональных данных. Об этом сообщили в пограничной службе Польши.

Спецоборудование подтвердило, что документ поддельный.

Мужчина также имел фальшивое румынское водительское удостоверения. В его багаже ​​нашли украинский паспорт, удостоверяющий личность нарушителя.

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Мужчину обвинили в использовании фальшивых документов и попытке незаконного пересечения границы. Он признал себя виновным в этих преступлениях и добровольно согласился на наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отсрочкой на один год. Также он заявил, что купил документы в Украине.

Мужчина объяснил, что воспользовался подделками, поскольку, как гражданину Румынии, ему не придется бы возвращаться в свою страну каждые 90 дней.

Также украинец уточнил, что он планировал работать в логистической компании в Германии. Поляки отправили мужчину обратно в Украину.

Вооруженный украинец захватил судно в Индийском океане и четыре дня удерживал команду в заложниках. Представители судоходной компании согласились выдать мужчине $6 тыс. В обмен на сдачу им оружия и разблокирования работы корабля.

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