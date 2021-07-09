Украинец, которого задержали в Беларуси, заявил о пытках

Павла Рабешко задержали в Столине. Фото: t.me/stolin_strana

Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает пытки украинца Павла Рабешко в Беларуси

По словам парня, его несколько раз били по голове, телу, душили и бросали в туалет. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

"Решительно осуждаем пытки белорусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине. Украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и предоставили ему возможность безопасно покинуть территорию Беларуси", - отметил Николенко.

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Рішуче засуджуємо катування Павла Рабешка. Наші дипломати були на постійному зв'язку із ним після звільнення, надали сприяння безпечно залишити Білорусь. Закликаємо білоруську владу припинити репресії проти громадян та звільнити усіх політичних в'язнів.https://t.co/7NOg9ApVSD — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 9, 2021

Николенко добавил, что МИД призывает власти Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и не нарушать права человека.

"Рекомендуем также украинцам взвешивать риски, планируя путешествия в Беларусь", - добавил представитель.

3 июля в белорусском городе Столине задержали гражданина Украины 24-летнего Павла Рабешко. Причины ареста неизвестны. По месту жительства молодого провели обыск, а затем увезли в неизвестном направлении.