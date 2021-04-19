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Украине грозит новая мутация коронавируса

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Украине грозит новая мутация коронавируса
Степанов предупредил об опасности двойной мутации Covid-19. Фото: Reuters

В будущем Украине угрожает двойная мутация Covid-19.

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна. Далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться. Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус. У нас есть уже и английский, и южноафриканский штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания", - рассказал в эфире программы "Сегодня вечером" на телеканале "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

Сейчас зафиксирована еще одна мутация. Двойную мутацию обнаружили в Великобритании, Индии, Гонконге.

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Министр добавил, что коронавирус еще будет нас испытывать на прочность.

Следующая вспышка коронавируса может произойти через 3-4 недели после Пасхальных праздников. Министр здравоохранения Максим Степанов сказал об этом на телеканале "Украина 24".

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