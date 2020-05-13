В июне украинцы получат 2 дополнительных выходных. Фото: kalendari.co.ua

В июне 2020 года украинцы будут отдыхать 10 дней.

Кроме обычных выходных, нерабочим днем ​​также будет понедельник, 8 июня. Это связано с тем, что в воскресенье, 7 июня, в православном христианстве отмечается праздник Троицы, который в Украине является государственным. Согласно украинскому законодательству, нерабочий день переносится с 7 на 8 июня, пишет НВ.

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Аналогичная ситуация с нерабочим днем ​​в понедельник, 29 июня. Он переносится с 28 июня, когда украинцы отмечают День Конституции.

Остальные восемь выходных - субботы и воскресенья каждую неделю.

В 2020 году украинцы будет иметь более сотни выходных. Некоторые из них будут выпадать по 3-4 дня подряд.