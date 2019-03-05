Украинцы начали отказываться от картофеля

В Украине стали меньше потреблять картофеля. Фото: skolkovaryat.ru

В Украине стали потреблять меньше картофеля.

Сейчас на одну семью приходится в среднем 6,5 кг в месяц, сообщает Госстат.

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Зато существенно вырос спрос на продукты, которые ранее не входили в традиционный рацион. Украинцы стали больше есть булгур, кус-кус и батат. Импорт сладкого картофеля неожиданно вырос и составил 44 тонны в год.

В Украине дорожает картофель. С начала недели цены на оптовом рынке выросли на 10%. В среднем килограмм стоит 6,5-7 грн. Это вторая волна подорожания картофеля с начала января. К этому цена существенно возросла после новогодних праздников.