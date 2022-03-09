Украинцы день и ночь нас долбят - из перехваченных разговоров

Российские военные признают, что у них руки по локти в крови Фото: принт-скрин видео

Российские военные признают, что у них руки по локти в крови. Не жалеют ни военные, ни гражданские. Кафиры снова и снова сетуют своим родственникам о больших потерях среди них.

Об этом говорится в перехваченном разговоре оккупанта со своей матерью, опубликованном в Telegram советником министра МВД Антоном Геращенко.

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"У меня уже руки от мирных граждан локоть в крови, я жестоко убил мальчика, убивал и военных, и гражданских. - У вас хоть потерь нет? - У нас большие потери. - Украинцы сдаются? - Украинцы день и ночь нас долбят!" - говорится в записи.

В сети продолжают публиковать перехваченные разговоры русских оккупантов с родными. Один из врагов звонит по телефону жене и детям, чтобы проститься. Говорит, его скоро убьют. Просит жену ждать похоронку.