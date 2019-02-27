Украинцов предупреждают о магнитной буре

Пожилым людям лучше воздержаться от длительных поездок в этот день. Фото: images.unian.net

На Земле будет бушевать магнитная буря, которая достигнет пика в четверг, 28 февраля.

В эти дни метеочувствительные украинцы могут почувствовать недомогание, - пишет "Уніан".

По прогнозам, повышенная метеоактивнисть на уровне, близком к G1, возможна уже вечером 27 февраля. 28 февраля прогнозируют магнитную бурю первого уровня.

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Как защититься от магнитных бурь Реакция на магнитные бури индивидуальная, но особенно к их воздействиям подвержены люди со слабым здоровьем. Врачи рекомендуют избегать физических нагрузок и тяжелой работы в такие дни, не волноваться. На фоне магнитных бурь могут возникнуть слабость и нервное напряжение, головную боль и мигрень.

Следует ограничить употребление жирной, острой и соленой пищи. Можно пить успокоительные чаи с мятой или мелиссой. Также врачи советуют употреблять больше витамина С. Кроме того, необходимо исключить алкоголь, а гипертоникам следует пить больше воды. Следует больше ходить пешком и иметь под рукой аптечку. Пожилым людям лучше воздержаться от длительных поездок в этот день.

В интернете опубликовали календарь магнитных бурь на 2019 год.Во время магнитных бурь физическое состояние резко ухудшается. Особенно это чувствуют метеочувствительные люди и старики.