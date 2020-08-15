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суббота, 15 августа 2020 14:48

Украинцев стали чаще госпитализировать с коронавирусом

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Украинцев стали чаще госпитализировать с коронавирусом
Количество больных растет. Фото: Reuters

В Украине стало больше больных на коронавирус, которые имеют тяжелое течение заболевания.

За минувшие сутки госпитализировали 333 больных с коронавирусом. Сейчас в медицинских учреждениях на лечении находится 5854 инфицированных. 15 июля на лечении находилось 3935 человек, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге, передает "УНИАН".

"За месяц количество людей, которые одновременно лечатся в условиях стационара, составляет плюс 1819. Мы видим резкий рост больных Covid-19 не только тех, которые регистрируем ежедневно, но и тех, которые имеют тяжелое течение болезни. Потому что в больницах находятся именно такие люди", - подчеркнул глава Минздрава.

Показатель загруженности коек для больных Covid-19 в среднем составляет 24%. Есть ряд регионов, где загруженность выше 50%.

"Если брать те регионы, где мы фиксируем наибольшее количество случаев заболеваемости уже в течение длительного времени, то Киев - загруженность коек составляет 52%, Ивано-Франковская область - 48,8%, Львовская область - 52,8%, Черновицкая область - 52, 4%. У нас есть регионы, где ситуация намного лучше. Например, Запорожская область - 3,6%", - прокомментировал Степанов.

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Сейчас наращиваются мощности больничных учреждений "второй волны".

"За время пандемии мы нарастили мощности в 2 раза и дальше будем наращивать", - отметил Степанов.

В Украине на утро 15 августа зафиксировали уже почти 90 тыс. случаев коронавирусной болезни Covid-19. Прирост новых случаев за сутки - 1 847. Это новый антирекорд. Позавчера фиксировали болезнь у 1732 человек.

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