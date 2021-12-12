Украинцев предупреждают о снеголавинной опасности

Спасатели предупредили о повышенной опасности схождения лавин. Фото: ГСЧС

Спасатели предупреждают украинцев об опасной погоде.

В частности, в горах Львовщины и высокогорьях Ивано-Франковской и Закарпатской областей будет отмечаться значительная снеголавинная опасность. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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По данным УкрГидрометцентра, снеголавинная опасность будет отмечаться 12-13 декабря, в связи со снегопадами. Уровень опасности – третий.

12 декабря в Украине местами ожидаются ливни и мокрый снег. В других же регионах – потеплеет. Весь день в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах будет выходить солнце, в других же возможны сильные ливни и мокрый снег. Также 12 декабря в Украине будут наблюдаться опасные метеявления. Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта по дорогам, предупредили синоптики.