Украина заслуживает проведения Олимпийских игр - Зеленский

В праздновании 30-летия Национального олимпийского комитета Украины также принял участие президент МОК Томас Бах. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание провести Олимпийские игры в Украине, сообщает Укринформ. Об этом он заявил на торжественном концерте по случаю 30-й годовщины со дня основания Национального олимпийского комитета.

"У каждого есть мечта. Для тех, кто сидит сегодня в зале - это Олимпиада в Украине. Я считаю, что наша страна заслужила проведения Олимпийских игр. Тяжеловесы говорят, что поднять вес сложно, легко не пробовать. Я понимаю, что это будет сложно реализовать, но мы постараемся. Стоит вспомнить, что один из основателей Международного олимпийского комитета это украинец Алексей Бутовский из Полтавщины. Стоит ставить себе такую ​​цель и идти к ней", - высказался президент Украины Владимир Зеленский.

По случаю годовщины основания НОК, поздравить олимпийцев приехал президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

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"Вы можете с гордостью оглядываться на эти 30 лет выдающихся достижений. Ваша федерация очень молодая, но вам есть чем гордиться. Алексей Бутовский стоит у истоков зарождения международного олимпийского комитета, будучи близким другом Пьера де Кубертена. Я не буду перечислять все ваши достижения, потому что президент Зеленский справился с этим на славу. Учитывая это, хочу просто поблагодарить вас", - сказал Томас Бах.

Президент национального олимпийского комитета Сергей Бубка получил из рук Томаса Баха награду за весомый вклад в развитие спорта и указал на важность "золота" в Токио.

В этом году Олимпиада в Японии продолжалась с 23 июля по 8 августа. Украину представляли 157 спортсменов. Украинцы завоевали 19 медалей - одну золотую, шесть серебряных медалей, бронзовых - 12.