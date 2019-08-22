Украина празднует День государственного флага

Флаг - один из трех официальных государственных символов, символизирующих суверенитет Украины

Сегодня, 23 августа, в Украине отмечают День государственного флага.

На официальном уровне его впервые отмечали в 2004 году.

С 2009 года в этот день традиционно проходит торжественная церемония поднятия Государственного флага Украины в областных и районных центрах и других населенных пунктах страны. В этом году знамя будет поднимать президент Владимир Зеленский на Софийской площади в 9:00.

Также флаг вывешивают на зданиях крупных предприятий, государственных учреждений и организаций. Поднимают флаги и представители украинской диаспоры в других странах.

Впервые сине-желтый флаг упоминается в истории современных территорий Украины как герб Львовской земли. Под ним воевали в Грюнвальдской битве 1410 года. С XVIII века казаки начали использовать знамена желтого и голубого цветов. В 1918 году флагом нового украинского государства стал сине-желтый флаг с синим сверху.

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Завтра, 24 августа, Украина будет праздновать День Независимости. К праздникам столичная власть подготовила масштабные мероприятия.