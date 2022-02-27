Украина получит терминалы спутникового интернета Starlink Илона Маска

С такой просьбой в Маску обращался министр Федоров. Фото: facebook.com/mykhailofedorov.com.ua

Терминалы спутникового интернета Starlink Илона Маска уже едут в Украину.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Спасибо Илону Маску и каждому, кто поддерживает Украину!" – сказал Федоров.

Вчера министр призвал Маска поддержать Украину в войне с Россией. Он попросил у Маска станции Starlink и обращения к россиянам.

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"Уважаемый Илон Маск! Пока вы пытаетесь колонизировать Марс – Россия пытается колонизировать Украину! Пока ваши ракеты успешную приземляются из космоса – российские ракеты бомбят украинские сады и больницы! Мы нуждаемся в поддержке – прошу вас как можно быстрее обеспечить Украину станциями Starlink и доступом к спутниковому Интернету. также обратиться в РФ - многие думающие россияне уважают вас!", - отметил Федоров.

Социальная сеть Twitter запретила пользователям в Российской Федерации создавать новые аккаунты. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. "Спасибо! Ждем Facebook и Instagram", - написал он.