Украина получила от США партию военных джипов и катеров

США передали Украине военные джипы и катера. Фото: Твіттер

США передали Сухопутным войскам Украины новые автомобили Humvee (HMMWV), а также лодки для Военно-морских сил.

"Ничто не могло остановить доставки 20 Хамви для Сухопутных войск Украины и Сил специальных операций, а также 84 катеров для ВМС Украины в рамках Инициативы содействия безопасности Украины", - сообщило посольство США в Twitter.

По данным "Украинской вооруженного портала", вместе с новой партией количество американских автомобилей в украинской армии перевалило за сотню единиц. Кроме базовых моделей были также переданы бронированные и санитарные модификации.

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12 декабря Сенат США одобрил проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, который стартовал 1 октября. Его объем составляет более 740 млрд долларов. В нем говорится, в частности, о 250 млн долларов военной помощи Украине.