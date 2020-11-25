Украина поднялась в мировом антирейтинге Covid-заболеваемости

По состоянию на 24 ноября Украина оказалась на 8 позиции среди других государств по количеству новых случаев коронавируса, среди стран Европы – на 3 месте.

Позади нашего государства оказались Великобритания, Польша, Франция, в которых раньше всегда фиксировали гораздо больше новых больных, чем в Украине, сообщает Worldometers.

Однако большее число новых случаев коронавируса обнаружили в Иране, Германии, Италии, России, Бразилии, Индии и США.

По количеству летальных случаев наше государство находится на 18 месте в мировом рейтинге.

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Среди стран Европы Украина по суточной заболеваемости оказалась на 3 месте.

В Украине за сутки 23 ноября Covid-19 подтвердили 12 287 лицам, госпитализировали 1 403 человека, умерли 188 больных, выздоровели 8 298 пациентов.

По состоянию на 23 ноября Украина по числу новых больных коронавирусом занимала 5-е место среди стран Европы и 10-е в целом по миру.