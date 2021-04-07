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среда, 07 апреля 2021 08:37

Украина первая в Европе и седьмая в мире по темпам распространения коронавируса

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Украина первая в Европе и седьмая в мире по темпам распространения коронавируса
Украина - первая в Европе по распространению Covid-19. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За минувшие сутки в мире диагностировали более 575 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США.

Украина занимает 1 место среди стран Европы и 7 место в мире. Такие данные сайта Worldometers.

В частности, в Индии зафиксировали более 115 тыс. новых заражений, в Бразилии - почти 83 тыс., в США - более 62 тыс.

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Кроме того, более 49 тыс. больных зарегистрировали в Турции. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Аргентина и Иран.

Умерли за сутки 11 787 человек, у которых подтвердили коронавирус. Всего с начала пандемии подтверждено 2 885 894 смерти.

За все время пандемии вылечились от недуга более 107 млн ​​человек. Сейчас насчитывается около 23 млн активных случаев заболевания.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 415 новых больных коронавирусом. В общем коронавирус подхватили 1 784 579 украинцев. Умерли 35 498 пациентов, из них 481 за последние сутки. Это больше всего с начала эпидемии в стране. Выздоровели 1 373 851 пациент, за последние сутки - 11 472.

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