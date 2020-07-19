Украина назвали страной с самым высоким уровнем преступности в Европе

Посетители сайта Numbeo назвали Украину самой опасной страной Европы по состоянию на середину 2020 года.
Сайт собирает общественные оценки о состоянии дел в различных странах.
Самой безопасной страной назвали Словению.
Посетители сайта ставили оценку согласно своими наблюдениями. Сервис задавал вопросы в соответствии с научной социологической методологией.
Украину воспринимают как страну с самым высоким уровнем преступности в Европе. Далее идет Швеция, Франция, Молдова, Ирландия и Бельгия. Там индекс преступности составляет 45-47.
Наиболее безопасными назвали Словению, Остров Мэн, Швейцарию, Эстонию, Исландию, Австрию, Хорватию и Беларусь. В этих странах индекс преступности составляет 20-25.
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Numbeo считает свой опрос более корректным, чем сравнение официальных статистик преступности в разных странах.
"В некоторых странах правительства имеют подробную статистику, основанную на количестве сообщений о преступлениях. Эти исследования хороши для сравнения преступности между двумя городами в одной стране, но не очень хороши для сравнения между странами по следующим причинам: люди в одних странах сообщают о преступлениях охотнее людей из других; правительства могут искажать данные, данные недоступны для большинства мира", - заявили на сайте.
Полиция задержала злоумышленника, причастного к субботней стрельбе в Черновцах, в результате которой погиб человек. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Черновицкой области.
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