Украина может пополнить ЮНЕСКО уникальным достоянием

Фото: facebook.com/viktor.romanyuk.3

Гуцульская коляда Верховинщины может стать нематериальным достоянием культурного наследия ЮНЕСКО.

"Сейчас стоит вопрос, чтобы внести ее в всемирное наследия ЮНЕСКО. Потому что в прошлом году таким достоянием стала косовская керамика. Поэтому это уже говорит о себе. Я думаю, что с Божьей помощью мы это доставит к успешному завершению, и весь мир будет знать нашу коляду. Это будет официальное признание", - рассказал "Общественному" настоятель церкви Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ, что в Криворивне на Ивано-Франковщине, отец Иван Рибарук.

Гуцулы начинают колядовать по окончании Рождественской литургии. Тогда из церкви выходят мужчины в традиционной одежде и выстраиваются в ряд. У некоторых в руках - гуцульские топорики, трембиты, рога или скрипки. После этого начинается праздничный торжественный обход вокруг церкви. Потим из церкви выходит священник, который благословляет колядников. После этого колядники расходятся всей Кривоворивней..

Гуцульскую коляду Верховинщины в декабре 2019-м Минкультом внес в перечень нематериального наследия Украины.

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Невероятные фото из Коляды в Криворивне в етом году опубликовал Виктор Романюк. Мужчина посетил Рождественскую литургию и послушал проповедь отца Рибарука.

"Я с восторгом слушал его замечательную, очень простую, очень правдивую и очень патриотическую проповедь. Он говорил о ценностях, о языке, о войне.

Деньги, которые собирали у церкви отец Иван с волонтерами будет вкладывать в построения небольшой церкви на крайнем востоке Украины, там где война. Чтобы люди могли слышать в своем храме украинскую и на украинском языке обращаться к Богу", - отметил мужчина в Facebook.

Во Львове на пл. Яворского торжественно установили рождественский дидух - символ благополучия и единства поколений. Особенностью нынешнего символа Рождества является его высота - около 4 м. Состоит из 120 маленьких дидухов. Несколько лет подряд львовский главный дидух готовят мастера Музея народной архитектуры и быта им. Климентия Шептицкого.