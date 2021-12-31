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Украина может получить Javelin, но не от США

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Украина может получить Javelin, но не от США
Эстония хочет увеличить свою поддержку для Украины из-за агрессии России. Фото: Reuters

Министерство обороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

Об этом сообщает ERR.

Перед принятием окончательного решения необходимо получить разрешение от страны происхождения ракет — США, а также бывших владельцев гаубиц — Финляндии и Германии.

"Мы помогли в подготовке украинских военных медиков, артиллеристов, бойцов отрядов специального назначения, а также обмене информацией с нашими военнослужащими", — сказал ERR Пеетер Куймет, начальник отдела международного сотрудничества Министерства обороны.

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Из-за большого количества российских войск на границе с Украиной, Эстония планирует увеличить свою поддержку.

"В принципе, Эстония приняла на уровне своего Министерства обороны решение, что мы хотим поддержать Украину вооружением и боеприпасами в сложившейся сложной ситуации с безопасностью", — заявил Куймет.

В прошлом году Эстония отправила украинцам 2400 пистолетов Макарова. Теперь речь идет о более тяжелом вооружении.

"В настоящее время мы рассматриваем возможность предоставить ракеты "Джавелин" для противотанковых ракетных систем, а также гаубицы калибра 122 мм и боеприпасы к ним", — сказал Куймет.

Однако предоставить так называемое роковое вооружение другой стране не так просто. Куймет объяснил, что перед тем как передать ракеты Javelin, нужно получить разрешение от их производителя — Соединенных Штатов.

"В случае с гаубицами, которые мы приобрели у Финляндии, а та, в свою очередь, закупила их у Германии, мы должны попросить Германию и Финляндию дать согласие на передачу оружия, и этот процесс мы уже начали с этими странами", — сказал Куймет.

Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине 30 пусковых установок противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет.

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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
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