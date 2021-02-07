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воскресенье, 07 февраля 2021 17:26

Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба

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Украина еще получит за блокирование &quot;каналов Медведчука&quot; - Кулеба
Блокировка "каналов Медведчука" будет иметь последствия. Фото: bez-tabu.com.ua

Зеленский ввел санкции против соратника Медведчука и наложил санкции на его телеканалы. За это президент еще получит ответ.

Во блокировки попали телеканалы "NewsOne", "112 Украина" и "ZIK".

Об этом рассказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

"Именно сейчас у них есть дела более насущные, но они этого не забудут, и ответ прилетит. Мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство. Так или иначе, нам Россия худшее, что могла, уже сделала, незаконно оккупировав наши территории. Теперь мы должны быть готовы к ежедневной борьбы. Где ответ прилетит, когда, как - я этого сейчас не знаю", - сказал Кулеба.

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Продолжается работа над тем, чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией.

Глава МИД добавил, что на момент подписания решения СНБО о введении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZiK он "владел достаточно информации" от СБУ, которая позволила поддержать это предложение СНБО. Министр заявил, что не будет разглашать эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение на русском языке.

Он объяснил решение о блокировании телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина".

radiosvoboda.org
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