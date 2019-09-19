Украина договаривается с Францией о закупке катеров для пограничников

МВД ведет переговоры о закупке катеров у Франции. Фото: mvs.gov

Украина хочет закупить у Франции патрульные катера для пограничников.

Сейчас Министерство внутренних дел ведет переговоры, передает пресс-служба МВД.

"МВД рассматривает возможность обновления парка патрульных катеров Государственной пограничной службы Украины. Одним из наиболее приемлемых для сотрудничества есть предложение французской компании ОСЕА. Основное требование - локализации строительства и привлечения украинских производителей в проект обновления парка патрульных катеров", - заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Франции в Украине Этьеном де Понсеном.

Как отмечается, Этьен де Понсен в свою очередь отметил, что Франция заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. А также отдельно подчеркнул успешность реализации совместного проекта по созданию Единой системы авиационной безопасности и защиты.

Министерство обороны исключило из состава Военно-Морских Сил ВС Украины 4 судна обеспечения. В них закончились сроки службы, из-за чего потеряли тактико-технические характеристики.