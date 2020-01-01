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среда, 01 января 2020 16:11

Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам

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Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам
Тейлор обратился к украинцам. Фото: "УНН".

Временный поверенный по делам Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор записал видеообращение к украинцам.

Его прощальная речь опубликована в Twitter посольства США в Украине. Он покидает Украину 2 января.

"Когда я приехал в Киев в июне, я знал, что буду здесь ограниченный период времени. Это было чудесное время", — сказал Тейлор.

По его мнению, после избрания новой Рады, открылись возможности по продвижению реформ.

"Появились возможности для многих реформ, которые были в подвешенном состоянии долгое время… Прогресс в возвращении мира на Донбасс, телефонные звонки между президентами Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным, обмен пленными – время моего пребывания в Украине было чрезвычайным", – сказал он.

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Также он напомнил украинцам о санкциях против газопровода России "Северный поток – 2" и что на стороне Украины обе партии США – Республиканская и Демократическая.

"Я очень оптимистично настроен в отношении Украины", – подытожил Тейлор.

В Польше заключенные 7 украинцев на запросы России об их экстрадиции. Речь идет о задержании добровольцев и участников АТО.

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