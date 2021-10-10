"Ухудшение наступило после ковида" - учительнице на срочную операцию нужна помощь

Автор: Фото предоставлено Тамарой Черкасовой 51-летняя Тамара Черкасова из города Ватутино Черкасской области имеет асептический некроз головки левого бедра, осложненный коксарторозом. Стоимость дооперационного обследования, эндопротеза и реабилитации составляет около 180 тыс. грн. Операция назначена на 18 октября. Нужна помощь.

51-летняя Тамара Черкасова из города Ватутино Черкасской области имеет асептический некроз головки левого бедра, осложненный коксарторозом. Нуждается в срочной операции. Стоимость дооперационного обследования, эндопротеза и реабилитации составляет около 180 тыс.грн.

"Заболевания обнаружили 3 года назад. Врач сказал, что головка моего левого сустава отмирает. А со временем сотрется, и не смогу ходить, - расказывает Gazeta.uaТамара Черкасова. - У меня сначала был шок. Потом решила не сдаваться. Была на консультации в областных и столичных врачей. В Черкассах советовали немедленно оперироваться, в Киеве - залить гель, в Золотоноше сказали, что "еще можешь ходить - то ходи". Все эти годы я боролась с коксартрозом. Вставала в 5 утра и через боль делала длительные изнурительные упражнения, занималась плаванием, принимала соответствующие препараты. Затем шла на работу".

Тамара Черкасова более 30 лет работает учителем украинского языка и литературы.

"Ухудшение настало после ковиду. Переболела им на новый год. Когда вышла на работу, почувствовала, что не могу стать на ногу. МРТ показало, что от сустава оторвался кусок, начались осложнения и дальнейшее отмирание головки левого бедра. Предлагали операцию, но нужной суммы не было. Сами собрать не могли, а обращаться за помощью к людям стеснялись. Последние полгода уже не могла обуваться, помогал муж. 4 октября после 1-го урока в ноге почувствовала страшную боль. Но провела еще один урок. С третьего этажа сошла, держась за перила. Кроме некроза головки левого бедра, коксартроза 4 степени, выявили многочисленные трещины. Есть угроза открытого перелома бедра. Врач говорит, если срочно не прооперировать, острая кость может пробить вену. На срочную операцию согласилась только клиника "Лигамента" в Черкассах. На дооперационное обследования, эндопротез и реабилитацию требуется около 180 тысяч гривен. Мы с мужем собрали часть денег. Когда поняли, что сами не справимся, обратились к людям. Поражена, что деньги перечисляют даже мои ученики и выпускники. Осталось собрать около 65 тысяч гривен. Хочу ходить. Люблю свою работу, хочу учить детей и жить полноценной жизнью. Операцию поставили внепланово на 18 октября", - говорит Тамара Черкасова.

"Я не знаю, удастся ли нам осуществить этот сбор полностью. Мало времени, а сумма большая, - отмечает в соцсетях волонтер и бывший ученик Тамары Черкасовой Тарас Корниенко. - Но чистосердечно прошу всех и каждого внести посильный вклад для Тамары Александровны. Более обратиться ей не к кому. Ее муж работает водителем и получает в 8 тысяч гривен. Две родные сестры - пенсионерки. Коллеги - учителя, очень прошу и вас откликнуться".

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