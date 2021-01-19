Ученые определили типы людей, которые верят в теорию заговора

Психологи собираются еще определить, чем мотивируются люди, которые верят в заговор. Фото: pixabay

Людей, которые верят в теории заговоров, объединяют между собой несколько факторов.

Исследователи Университета Эмори в США обнаружили, что у них низкий уровень уступчивости, любознательности, а также интеллектуальности, пишет журнал PsyPost.

Ученые привлекли к эксперименту 1927 участников, которые выполняли различные задания. Эти тесты касались раскрытия личности и ее интеллектуального уровня. Учение таким способом хотели провести и общую оценку конспирологического мышления людей.

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Многие участники эксперимента согласились с версией того, что убийство президента США Джона Кеннеди было заговором, а не только делом рук Ли Харви Освальда. Веру в подобные теории психологи связали с высокой уверенностью в себе, склонностям к тревожным состояниям и противоречиям, а также плохим контролем над эмоциями.

"Лица, восприимчивы к вере в заговоры, могут найти утешение в альтернативных объяснениях, в которых обвиняют внешнюю группу людей, и они могут не видеть необходимости проверять свою ошибочную интуицию", - говорят авторы исследования.

Психологи собираются еще определить, чем мотивируются люди, которые верят в заговор.

Американский 46-летний фармацевт в прошлом месяце попытался уничтожить 570 доз вакцины Moderna против коронавируса. Он оказался сторонником теорий заговора. Верил в опасность, утвержденной в США вакцины.