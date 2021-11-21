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воскресенье, 21 ноября 2021 19:18

Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
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Акция под Офисом президента
Фото: Цензор.нет

Участники акции ко Дню достоинства и свободы пытаются попасть в офис президента, однако большинство из них не пропускает полиция.

После акции на Майдане и панихиды на Аллее Героев Небесной несколько сотен участников пришли около 18:35 в ОП, но в здание их не пропустил небольшой кордон полиции. Они стали просить полицию пропустить. Об этом пишет УП.

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Небольшую часть активистов полиция пропустила, проверив вещи, но организованную колонну не пускают. Участники пытаются пройти к ОП и скандируют "Пропускай!". Время от времени между отдельными участниками и полицией возникают словесные конфликты и толкотня.

Организаторы мероприятия объявили, что дают президенту Зеленскому 10 дней на увольнение главы ОП Андрея Ермака. В случае невыполнения требования обещали объявить бессрочную акцию.

94 дня продолжалась Ревоюция достоинства. В восьмую годовщину Майдана вспоминаем события самой драматической зимы в истории современной Украины. Gazeta.ua предлагает 100 фотографий из собственного архива того времени.

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Дата
21
ноября

8 лет назад студенты студенты вышли против власти

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