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воскресенье, 06 декабря 2020 20:03

Убийство столичного музыканта: подозреваемых взяли под стражу

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Убийство столичного музыканта: подозреваемых взяли под стражу
В Киеве двое мужчин убили музыканта Деревянко и пытались скрыть тело. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева взял под стражу на два месяца подозреваемых в убийство 22 ноября 65-летнего столичного музыканта Александра Деревянко.

По данным следствия, двое мужчин в возрасте 31 и 35 лет под предлогом обучения игре на гитаре попали в квартиру киевлянина, где избили его и задушили. Об этом сообщили в Департаменте стратегических расследований.

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Завладев документами на три квартиры мужа, финансами и драгоценностями, подозреваемые пытались скрыть тело. Для этого они замотали убитого в пленку, одеяло и вывезли в один из гаражных кооперативов на Киевщине, где намеревались залить тело в бетон. Но там их задержали правоохранители.

В Киеве бесследно исчез известный музыкант и аранжировщик Александр Деревянко. Последний раз его видели в воскресенье 22 ноября около 14:20 в больнице №15 Подольского района по адресу ул. Кирилловская, 107. Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Telegram.

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