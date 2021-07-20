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вторник, 20 июля 2021 15:06

Убийца "Сармата" Матюшин получил 11 лет тюрьмы, других оправдали

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Убийца &quot;Сармата&quot; Матюшин получил 11 лет тюрьмы, других оправдали
Фигуранты дела об убийстве Виталия Олешко Михаил Сигида, Руслан Кузнецов, Сергей Смирнов, Александр Обухов, Максим Владимиренков, Виктор Власюк (держится за голову) в Печерском суде Киева. Фото: hromadske

Бердянский горрайонный суд огласил приговор обвиняемым организаторам и исполнителям убийства добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко на позывной "Сармат". Стрелец Артем Матюшин, один из 11 подозреваемых, получил 11 лет колонии.

Об этом пишет hromadske.

Других фигурантов дела, в частности организаторов преступления, суд оправдал за якобы недостаточность доказательств.

Суд засчитал Матюшину время отбывания под стражей с 2018 года.

Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, Матюшин должен уплатить 700 тыс. грн морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1241 грн ежемесячно до достижения ее совершеннолетия.

Кроме Матюшина, до трех лет и одного месяца лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов осудили Виктора Власюка, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства "Сармата". Также суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и причисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

В ближайшее время Власюк может оказаться на свободе, поскольку со дня его задержания прошло два года, а на срок о неотбытом наказании за хулиганство еще распространялся так называемый закон Савченко.

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Участника боевых действий на Донбассе Виталия Олешко на позывной "Сармат" убили двумя выстрелами в спину и голову днем ​​31 июля 2018 года у собственного отеля в Бердянске - там он жил с семьей. Подозреваемых исполнителей преступления Артема Матюшина, Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимеренкова задержали в тот же день.

В конце августа Матюшин дал обличительные показания в предполагаемого организатора убийства Михаила Сигиду. В сентябре полиция задержала его по подозрению в организации преступления.

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