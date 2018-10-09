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вторник, 09 октября 2018 08:23

У сына Виктора Павлика обнаружили страшную болезнь

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У сына Виктора Павлика обнаружили страшную болезнь
Виктор Павлик просит помочь на лечение сына. У него рак позвонков. Фото - facebook.com/vpavlik100

В семье украинского певца Виктора Павлика произошло страшное горе.

У младшего сына певца Павла диагностировали саркому - рак позвонков. Об этом исполнитель сообщил в Facebook и попросил помощи у неравнодушных.

"Обращаюсь к вам, друзья, за помощью. Беда, не знаешь когда приходит и откуда. Сейчас мне нужна ваша поддержка как никогда. Все это очень ужасно, когда дело касается детей. У моего младшего сына Павла саркома. Рак позвонков", - написал певец .

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Известный звукорежиссер Олег Шевченко умоляет спасти его дочь. У 27-летней Ольги Самойленко обнаружили большую опухоль средостения, слишком редкий рак лимфатической системы. Спасти ей жизнь могут в Израиле. На обследование и лечение нужна помощь.

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