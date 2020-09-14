У председателя Николаевской ОГА обнаружили коронавирус

Стадник заразился Коронавирусная инфекцией. Фото: facebook.com/stadnikofficially

Председатель Николаевской ОГА Александр Стадник заболел коронавирусом.

Об этом сам глава написал на своей странице в Facebook.

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"Только получил результаты исследования на Covid-19. К сожалению он оказался положительным. Высокая температура, боль в горле и другие типичные симптомы болезни стали поводом для обращения к врачу. Дорогие мои, раз обращаюсь с просьбой беречь себя и свои близких. Будьте сознательны, следуйте советам врачей и специалистов. При первых признаках знедуження обращайтесь к врачам ", - отметил Стадник.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заболел коронавирусом и впал в кому. У мэра Covid-19 протекает в крайне сложной форме.