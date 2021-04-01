"У нас уже больные вповалку лежат, как на поле боя: и мертвые, и живые" - Голубовская о реальной картине коронавируса

Официальную статистику коронавируса в Украине можно умножать на 5 и даже 10. Поэтому сейчас необходимо вводить жесткий локдаун. Фото: t.me/KyivCityOfficial

Официальную статистику коронавируса в Украине можно на 10 умножать на 5 - так точно. В стране уже просто пожар. И сейчас необходимо вводить жесткий локдаун.

Ввести его нужно грамотно: поговорить с эпидемиологами, максимально перевести всех на работу онлайн и школы тоже - это один из питомников инфекционных заболеваний. Об этом говорит инфекционист, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

"Вы видите, что сейчас мы без локдауна просто не обойдемся. Нам надо сейчас всем пережить этот период. И если сейчас грамотно наложить ограничительные меры, то все равно отделения интенсивной терапии недели три будут переполнены. Будет ухудшаться состояние тех, кто сейчас только заболел. И другого нам не дано. Но транспорт нужно оставить работать. Конечно, все могут остаться дома, должны остаться дома. Сейчас есть возможность организовать доставку продуктов. Школы закрыть, вузы. Месяц нужно оставить работать только медицинский персонал. У нас уже больные вповалку лежат как на поле боя: и мертвые, и живые. Это ужас. Оставить работать медицинские учреждения и обеспечить им обслуживание", - говорит врач, передает УНН.

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Она добавила, что агитировала за всеукраинский локдаун еще 4 недели назад.

"Я видела, что в клиниках. А сейчас люди кричат ​​о помощи. Просят найти хоть что-то. Кислородный концентратор купить нельзя. А мы не можем найти, потому что нет просто ничего. У больных нет персонала - открылись отделения, где кислород провели, а ни санитарок, сестер - вообще никого", - рассказывает Голубовская.

По словам врача, "у нас популизм зашкаливает во всем". Но если сейчас не ввести локдаун - людям нужно готовиться умирать дома.

За последние сутки в Украине обнаружили 17 569 новых больных коронавирусом. Из них детей - 813, медработников - 486. В общем коронавирус подхватили 1 691 737 украинцев. Умерли 33 246 пациентов, из них 421 за последние сутки и это новый рекорд с начала эпидемии в стране. Накануне было на 14 меньше умерших.