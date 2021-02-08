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вторник, 09 февраля 2021 20:23

"У нас нет политической элиты" - депутаты идут в парламент представлять олигархов

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&quot;У нас нет политической элиты&quot; - депутаты идут в парламент представлять олигархов
Остап Стасив: Качественные представители общества не идут в политику, потому что это невероятно высокие репутационные риски и изнурительная борьба. Фото: Сергей Старостенко

В Украине тотальная нехватка настоящих политических элит.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал социальный предприниматель, соучредитель Открытого университета Майдана Остап Стасив.

"Активную часть общества уничтожали Российская империя и СССР. В начале независимости имели коммунистическую номенклатуру без гражданских ценностей. Сформировать настоящие элиты было некому, а симулякры элитами стать не могут", - считает он.

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Большинство персоналий, которые прорываются в Верховную Раду, идут лоббировать интересы финансово-промышленных групп и олигархов, говорит Остап Стасив.

"Не хотят брать на себя политическую ответственность как представители граждан-избирателей. От этого происходит популизм и непрофессионализм. Качественные представители общества не идут в политику, потому что это невероятно высокие репутационные риски и изнурительная борьба с "Левиафаном". Чтобы переломить эту тенденцию, понадобится не один год", - добавляет эксперт.

Полное интервью читайте в номере от 4 февраля.

"Открытый Университет Майдана" - образовательный проект и одноименная общественная организация в Украине. Берет начало с инициативы, которая возникла во время событий на Майдане 2013 года. Создан, чтобы способствовать формированию качественного гражданского общества через образование. Обучение на бесплатной онлайн-платформе прошли почти 100 000 студентов

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Дата
09
февраля

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