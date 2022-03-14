У "Дии" появилось круглосуточное радио: как включить

Радио в "Дии" можно слушать бесплатно. Фото: tech.24tv.ua

С 13 марта в приложении "Дия" появилось радио. В режиме онлайн можно бесплатно следить за ходом событий в Украине.

Об этом сообщают в Telegram канале "Дия".

"Трансляция будет вестись 24 часа в сутки, даже если в вашем городе обычные радиостанции не работают", - говорится в сообщении.

Пользователям необходимо обновить приложение "Дия" для активации запуска радио.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дипломы российских университетов больше не признаются миром

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.