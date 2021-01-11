Творим добро - "Тедис Украина" запустила соцпроект по поддержке домов престарелых

Компания "ТЕДИС Украина", национальный лидер в области дистрибуции FMCG-товаров, ввела социальный проект "Творим добро" по опеке шестью домами престарелых, которые расположены в Киевской, Львовской, Винницкой, Полтавской, Сумской и Донецкой областях. Сейчас в этих домах находятся 613 пожилых людей в возрасте до 102 лет.

Проект реализуется согласно Глобальных целей устойчивого развития 2015-2030, определенных ООН, среди которых, в частности, "Преодоление бедности" (Цель 1) и "Крепкое здоровье" (Цель 3). Эти направления актуальны для людей пожилого возраста и особенно тех, кто в силу различных обстоятельств остался без семейной поддержки и живут в специальных социальных учреждениях.

К проекту "Творим добро" вошли Дом ветеранов сцены им Н.Ужвий (Киевская область), хоспис в г. Угнев (Львовская область), Винницкий областной пансионат для лиц с инвалидностью и пожилых людей, Вишняковский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов (Полтавская область), Мариупольский пансионат для ветеранов войны и труда №2 и Сумской гериатрический пансионат для ветеранов войны и труда.

"Пандемия COVID-19 наиболее всего поразила пожилых людей. Но тем, кто остался без поддержки родных и близких, труднее всего. Компания воплощает национальный проект по поддержке домов престарелых "Творим добро" чтобы привлечь внимание украинского общества к одиноким людям, их проблемам и потребностям. Пожилым людям сверхважно понимать, что они не брошены, что их судьбами занимаются и они заслуживают более высокого качество жизни, чем то, что имеют сейчас", - подчеркнул Тарас Корнияченко, генеральный директор компании "ТЕДИС Украина".

Первой благотворительной акцией в рамках проекта стало вручение праздничных наборов к новогодним и рождественским праздникам. Благодаря разветвленной логистической сети, специалисты компании "ТЕДИС Украина" оперативно доставили подарки своим новым подшефным. В 2021 году компания "ТЕДИС Украина" будет системно поддерживать шесть домов престарелых и уже разработала следующие социальные инициативы в рамках проекта "Творим добро".

Справка о компании "ТЕДИС Украина": "ТЕДИС Украина" - одна из ведущих украинских компаний по предоставлению логистических и дистрибьюторских услуг в области потребительских товаров. Национальная логистическая структура насчитывает 32 региональных структурных подразделения. Благодаря группе прямых продаж с 340 лучших специалистов, Компания охватывает розничную торговую сеть, состоящую из около 50 000 розничных точек продаж по всей территории Украины. Общий штат компании насчитывает 2500 сотрудников. Компания входит в пятерку лучших в рейтинге "Лучшие компании для лидеров" в Украине, согласно опросу, проведенному Korn Ferry HAY Group. "ТЕДИС Украина" вошла в 5-ку среди всех оптовых компаний в ТОП-100 налогоплательщиков по данным Государственной налоговой службы Украины за 2019 год. Также компания "ТЕДИС Украина" заняла 8 место в рейтинге "100 крупнейших частных украинских компаний" и 26 место в рейтинге "50 лучших работодателей" по версиям журнала Forbes Ukraine.