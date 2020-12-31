Топ-3 направления, которые будет развивать Украина с новой администрацией Байдена

Украина хочет динамических и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Фото: pixabay.com

Украина хочет очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Имеет топ-3 направления, которые будут развивать: это стратегическое партнерство, безопасность и экономика, рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песни стратегического партнерства. У нас есть безопасность . Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри. Третий вопрос - это отношения в экономической сфере - инвестиции в Украину, торговля на мировых рынках", - отметил он, передает ТСН.ua.

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Кроме того, Кулеба отметил, что Украина была бы довольна, если бы должность спецпредставителя Госдепа по Украине была восстановлена.

"Жизнь покажет. Опыт наличия этой должности положительный. Но решение будет принимать новая администрация США. Я хочу подчеркнуть другое. Для меня очень важно, чтобы Украиной в Америке занимался не только спецпредставитель. А чтобы вся государственная машина США осознавала, что Украина - это супер-важный партнер в Европе", - сказал он.

Для этого, по словам министра, необходимо, чтобы в Госдепе, в Минобороны, Минфине, Конгрессе - везде были сторонники Украины, которые помогали бы развивать отношения.

Украина получит военную поддержку от США в 2021 году на $ 250 млн несмотря на вето оборонного бюджета США. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.