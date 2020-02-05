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среда, 05 февраля 2020 23:23

Ткаченко возмущен действиями СБУ и требует объяснений

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Ткаченко возмущен действиями СБУ и требует объяснений
Почетный президент телеканала "1+1" Александр Ткаченко возмущен действиями силовиков. Фото: УНИАН

Обыски СБУ в помещении редакции "Секретных материалов" является опасным прецедентом.

"Мы будем созывать внеочередное заседание комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, вызывать правоохранителей, руководство СБУ. Для того, чтобы они объяснили - почему дело, в котором журналисты не принимали никакого участия, стало основанием для того, чтобы обыск проводили в помещении журналистов и еще и изымали их средства труда", - заявил почетный президент телеканала "1+1" и народный депутат Александр Ткаченко во время прямого включения ТСН.

Во время онлайн-трансляции на Youtube-канале "Свободный" Ткаченко заявил, что вечерние обыски СБУ - это попытка давления на журналистов.

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"На мой взгляд, нам бы, в первую очередь, должно быть известно, что такие же обыски проходили в кабинете премьер-министра. Прежде всего, потому что это место, где происходила эта запись. Поскольку этого не было сделано, и в первую очередь, они пришли к журналистам, то у меня есть серьезные предостережения считать, что это давление на журналистов, которые могли в тот или иной способ освещать эти события", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что считает эти обыски недопустимыми, а действия силовиков непонятными.

5 февраля СБУ провела обыски в редакции программы "Деньги" телеканала "1+1", а также в квартире журналистов "1+1" Дениса Данька и Евгения Куксина. В постановлении на обыск говорилось о том, что уголовное производство было возбуждено на основании публикации в СМИ о прослушивании премьер-министра Алексея Гончарука.

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