Теща главного следователя страны скупила коррупционной недвижимости на 5 млн - СМИ

Начальник Главного следственного управления Нацполиции Максим Цуцкиридзе проживает в жилом комплексе "Аристократ", из-за квартирной аферы в котором в прошлом году получил подозрение заместитель председателя ОП Андрея Ермака Олег Татаров.

При этом Цуцкиридзе называют кумом Татарова, говорится в расследовании Bihus.Info. Они оба родом из небольшого городка на Кировоградщине и вместе работали в правоохранительных органах.

"Аристократ" стал одним из самых скандальных жилых комплексов страны из-за квартир для Нацгвардии. Комплекс возводился компанией "Укрбуд Девелопмент" на земле воинской части на условиях передачи части квартир служащим после ввода в эксплуатацию. Но тогдашний руководитель Нацгвардии Юрий Аллеров согласился на специфический обмен. Принял квартиры в другом ЖК, на окраине Киева. Разница в стоимости при этом достигла около 100 млн грн", - отмечают журналисты.

Согласно декларации Цуцкиридзе, квартира имеет площадь почти в 150 кв. м, а ее владелицей указана теща полицейского Людмила Залужная. Она купила квартиру в мае 2018 года, после чего приобрела еще три объекта недвижимости. Хозяйственное помещение в 2019 году и два паркоместа в 2020-м. Эти объекты не указаны в декларации полицейского.

Автор: bihus.info

В общем Залужная потратила на недвижимость около 5 млн грн. Хотя сейчас рыночная стоимость одной только похожей квартиры в ЖК "Аристократ" может составлять около 7 млн грн. Сам Цуцкиридзе утверждает, что его теща ранее вложилась в квартиру в другом доме Укрбуда в центре Киева, потом якобы выгодно продала ее, а полученные средства инвестировала в недвижимость. Объяснений относительно происхождения средств на первичное приобретение дорогой недвижимости в центре столицы он так и не предоставил. Согласно госреестрам, Залужная никогда не занималась предпринимательской деятельностью.

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21 декабря в НАБУ лично вручили Татарову сообщение о подозрении в причастности к предоставлению неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта в деле по завладению 81 млн грн Нацгвардии. Татаров является третьим подозреваемым в совершении указанного преступления. Кроме него в деле подозреваются заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД и бывший народный депутат, владелец ООО "Укрбуд Девелопмент". НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. 30 декабря прокурор Офиса генпрокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.