Температурные качели до Пасхи: когда в Украину придет тепло

Температурные качели в Украине будут до Пасхи. Фото: pixabay.com

Зима в этом году не спешит отступать, однако теплой весне все-таки быть.

Потепление наступит уже в конце февраля. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня, передает Сегодня.

"После 20 февраля начнется активный приход тепла из Атлантики, из Западной Европы на территорию Украины. И будет происходить постепенное ослабление мороза и повышение температуры до 0°, а затем и положительных значений", - сказала она.

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Уже до 25 февраля температура по всей стране не будет опускаться ниже 3°. А на Закарпатье и на юге не менее +10°.

Впрочем, радоваться быстрой весне рано, говорят синоптики. Температурные качели в Украине будут до Пасхи.

Сегодня, 20 февраля, в Киеве и на юге страны возможен снег с переходом в мокрый. На остальной территории без осадков. На западе и юге 3-5 градусов тепла, в центре и на востоке от +1 до - 4, на севере - 5-8 мороза. В Киеве 0-2 мороза.