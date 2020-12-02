Таможенники поймали мужчину с партией украшений из янтаря: фото

Житель Черновицкой области пытался незаконно вывезти из Украины в Румынию 9 кг украшений из обработанного янтаря.

Мужчина планировал пересечь границу на микроавтобусе Mercedes в пункте пропуска Порубное. Об этом сообщает Госпогранслужба в среду, 2 декабря.

Как отмечается, во время углубленной проверки транспортного средства пограничники обнаружили в микроавтобусе скрытые пакеты.

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"По 1 килограмму "солнечного камня" было под тряпками в нишах правых и левых передних дверей. 5 килограммов перевозили в каркасе передних сидений микроавтобуса. Еще 1 пакет с 2 килограммами таких же изделий обнаружили под одеждой в салоне микроавтобуса", - сказано в сообщении.

Весь янтарь изъяли. Сотрудники таможни составили в отношении водителя микроавтобуса протокол о нарушении таможенных правил.

В Ровенской области полицейские задержали преступников, которые пытались подкупить начальника одного из департаментов Нацполиции. Они предлагали ему $1 млн.