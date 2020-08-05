Священник поздравил Путина с днем ангела и разозлил селян

 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1134
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 387
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18369
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3672
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6795
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 972
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 828
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
3
5
4
3
6
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Катера Mark VI для ВМС Украины планируют оснастить ракетами Griffin
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Служащий Минветеранов требовал взятку за получение инвалидности от раненого в ООС
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Антирекорд скорости установил водитель Audi А4 из Одессы - полиция
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
Украинская армия получила современные бронеавтомобили
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
На Львовщине стартовал стрелковый марафон в память о погибших десантников: фото
Видео
Все видео
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Плюс 1271 за сутки: Украина установила новый рекорд по количеству больных коронавирусом
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Коронавирус в Украине: какая область возглавила антирейтинг
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Во Львове прощаются с легендарным комбатом "Червнем"
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Тернопольская власть категорически не согласна с красной зоной города
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 1134
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6795
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 720
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 612
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 августа 2020
Просмотров: 72
Голос перепілки
Вночі вийшов з хати. Світили тільки зорі, без місяця. Стояв і слухав прохолодно-переливчасті співи цвіркунів. І враз на тій самій ноті, до них ...
среда, 05 августа 2020 18:49

Священник поздравил Путина с днем ангела и разозлил селян

  Комментировать
Священник поздравил Путина с днем ангела и разозлил селян
Священник из Волыни попал в скандал. Фото: Westnews.info

Настоятель храма в с. Галиновка Владимир-Волынского района Волынской области Алексей Шаран поздравил в Facebook президента РФ Владимира Путина с днем ангела.

Позже заявил, что это произошло случайно. На приветствие обратил внимание 3 августа местный журналист Алексей Биянов, сообщает "Громадське".

Селяне Галиновки возмутились действиями Шарана и повесили на двери храма свой замок.

На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви указано, что Алексей Шаран является председателем епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Киево-Печерской лавре: заболели все священники

"28 июля я поздравлял именинников, как всегда, с днем ​​Ангела. По традиции, набранный текст взял на рассылку всем, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравления удалил", - написал сам священник.

Селяне хотят устроить собрание у церкви. Планируется обсудить произошедшее и позвать на нее Шарана.

В Харькове пьяный священник бежал от полицейских. Это отец Богдан, на его лечение от цирроза печени недавно местные жители пгт Золочев собирали деньги.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Священник поздравил Путина с днем ангела и разозлил селян». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Недовольные властью создали армию

"Доклад вызвал шумные аплодисменты" - на всероссийском съезде делегат выступил на украинском языке

Начался Большой террор

Киноактрису нашли мертвой в ее доме

18 месяцев был сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 13680
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 11277
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 10341
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
Нардеп публично извинился перед женой за обвинения в измене и драку
 Просмотров: 7047
Доллар не удержался: курс на 4 августа
Доллар не удержался: курс на 4 августа Просмотров: 5688
Общество
На ресторан Тищенко "Велюр" составили протокол
На ресторан Тищенко "Велюр" составили протокол Просмотров: 99
Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста"
Из полиции увольняют полковника, который был заложником "полтавского террориста" Просмотров: 1458
Зеленский посмертно наградил членов расстрелянной эвакуационной группы
Зеленский посмертно наградил членов расстрелянной эвакуационной группы 1 Просмотров: 369
Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованием
Социологи исследовали причины безработицы людей с высшим образованием Просмотров: 360
Назвали регион, который зимой может остаться без отопления
Назвали регион, который зимой может остаться без отопления Просмотров: 531
Больше всего комментируют
14
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
10
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
4
Кравчук предлагает сделать Донбасс свободной экономической зоной
2
Требований по особому статусу Донбасса в Минских соглашениях нет - Кравчук
2
Взрыв в Бейруте: рассказали подробности о судне, которое прибыло из Мариуполя
Голосов: 52585
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua