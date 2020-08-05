Священник поздравил Путина с днем ангела и разозлил селян

Священник из Волыни попал в скандал. Фото: Westnews.info

Настоятель храма в с. Галиновка Владимир-Волынского района Волынской области Алексей Шаран поздравил в Facebook президента РФ Владимира Путина с днем ангела.

Позже заявил, что это произошло случайно. На приветствие обратил внимание 3 августа местный журналист Алексей Биянов, сообщает "Громадське".

Селяне Галиновки возмутились действиями Шарана и повесили на двери храма свой замок.

На сайте Владимир-Волынской епархии Украинской православной церкви указано, что Алексей Шаран является председателем епархиального отдела по взаимодействию с военными группировками и другими силовыми структурами.

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"28 июля я поздравлял именинников, как всегда, с днем ​​Ангела. По традиции, набранный текст взял на рассылку всем, кто носит имя Владимир. Поскольку хорошо не разбираюсь в смартфонах и Facebook, то по ошибке в рассылку попал президент РФ. Друзья увидели, подсказали - и я поздравления удалил", - написал сам священник.

Селяне хотят устроить собрание у церкви. Планируется обсудить произошедшее и позвать на нее Шарана.

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