Для родителей новорожденных создали новую услугу. Фото: klc.kiev.ua

Благодаря услуге "єМалятко" свидетельство о рождении можно будет получить по почте.

"Сервис доступен всем родителям новорожденных, пользующихся услугой "єМалятко". Это удобно и помогает избежать лишних социальных контактов. За год существования сервиса "єМалятко" уже более 125 тысяч украинцев подали заявки. 83% родителей регистрируют рождение ребенка именно через "єМалятко". Теперь получить свидетельство о рождении можно вообще без посещения никаких учреждений, а в почтовом отделении или курьером домой. Стоимость 46 грн и 66 грн - соответственно. Оплата наличными осуществляется при получении заказа. Сроки доставки - до 2-х дней в пределах области и до 3-х дней в пределах Украины с момента оформления свидетельства в отделе ГРАГС", - сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Услугу смогут получить и жители оккупированных территорий.

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"Отныне в "єМалятко" можно получить украинское свидетельство о рождении, если ребенок родился в Крыму или во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.

В течение последнего месяца услугой "єМалятко" воспользовались более 33 тыс. новоиспеченных родителей. Сервисом довольны 100% пользователей, сообщают в Министерстве цифровой трансформации.