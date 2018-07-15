Шулявский мост отремонтируют за год - Кличко

Кличко пообещал отремонтировать Шулявский мост. Фото: РБК

Восстановить Шулявский путепровод необходимо как можно быстрее.

По словам городского головы, ремонт Шулявского моста не должен длиться более года, поскольку путепровод является важным объектом транспортной инфраструктуры столицы, сообщает Status Quo.

"Мы поставили перед собой задачу за год полностью отремонтировать этот мост, чтобы им можно было пользоваться на полную мощность", - отметил Виталий Кличко.

Градоначальник также добавил, что реконструкция моста обойдется в сумму более миллиарда гривен.

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Напомним, сроки реконструкции путепровода все время переносились, хотя старт работ был анонсирован еще 1 июня. Также горожане выражали сомнения, что выбранный мэрией проект реконструкции – трехуровневая развязка – поможет справиться с дорожной ситуацией. Кроме того, журналисты провели расследование, в результате которого сделали выводы, что тендер проводился непрозрачно, а победу отдали компании, которая не подтвердила опыт проведения подобных работ.