Судья по делу Штепы заявила о самоотводе

Судья Орджоникидзевского районного суда Анна Матвиевская сообщила о самоотводе во время заседания по делу бывшего мэра Славянска Нели Штепы.

Об этом заявил адвокат Штепы Дмитрий Марченко, передает УНН.

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Он рассказал, что заседание перенесли на 4 сентября.

Как отмечается, ранее по делу Штепы изменили группу прокуроров.

Неля Штепу задержали в июле 2014 года. 8 октября 2014 ей была объявлена ​​окончательная подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые привели к гибели людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) УК Украины. Бывшего мэра Славянска обвиняют в призывах к изменению границ Украины, содействии проведению псевдореферендуму об отделении Донецкой области от Украины, создание условий для деятельности террористических групп и организаций. Максимальная санкция указанных статей - пожизненное заключение.