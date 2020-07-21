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вторник, 21 июля 2020 20:00

Судьи Окружного админсуда пожаловались Зеленскому на давление

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Судьи Окружного админсуда пожаловались Зеленскому на давление
Судьи признают, что судебная система в Украине не идеальна. Фото: Reuters

Судьи Окружного административного суда Киева пожаловались президенту Владимиру Зеленскому на давление.

Об этом говорится в открытом обращении судей, размещенном на сайте ОАСК.

"Написать это обращение нас заставила ситуация, которая складывается не только вокруг Окружного административного суда Киева, но и вокруг других органов судебной власти Украины. В последнее время, несмотря на некоторые положительные сдвиги в коммуникации судов и общества, мы снова стали свидетелями беспрецедентного давления на судебную ветвь власти. Вы не могли не заметить попытки любой ценой очернить суды и судей, подорвать доверие украинский к судебной системе. Политики, грантовые активисты и лояльные к ним СМИ вновь убеждают граждан страны в том, что отечественная судебная система насквозь коррумпирована, что она не способна выполнять свои функции. Особенно уязвима и часть судебной системы, которая рассматривает споры граждан и юридических лиц с государством и его органами ", - говорится в обращении.

По словам судей, судебная система в Украине действительно не идеальная, но "те месседжи, навязываемых обществу указанными лицами, не соответствуют действительности и являются ложными. Но, к сожалению, складывается впечатление, что правда и реальность - это не то, интересующей этих людей. Силы, которые финансируются и направляются из-за рубежа, откровенно давят на общество и государственные органы, требуя лишь одного - назначение иностранцев управлять украинскими судьями и судами ".

В ОАСК убеждены, что зарубежный давление на суды являются спланированным и системным.

"Системность их действий дает основания говорить о существовании плана, в котором Украина отведена не слишком почетная роль. Плана, целью которого является установление полного контроля над украинской судебной системой из-за границы и, таким образом, установление контроля над Украинским государством и его властными органами. Ведь тот, кто будет контролировать суды, будет рычаг влияния на решения любого органа, включая решениями президента ", - жалуются судьи.

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Судьи заявили, что нынешняя ситуация вокруг ОАСК является частью данного плана.

"Нас обвиняют в позорных действиях, против нас настраивают общество. Однако, хотим напомнить, что все эти обвинения уже звучали год назад, и ни одно из них не было доказано в суде ... В конце концов, несмотря на наше горячее желание и обращения по этому поводу в правоохранительные органы, в прошлом году дело, которое сейчас снова раздувают, так и ни была передано в суд. Нам не дали возможности отстоять свое честное имя - дело тихо "похоронили" те же люди, которые сейчас снова произносят громкие обвинения ", - сообщили они.

Судьи также отметили, что "больше всех заинтересованы в установлении истины и готовы сотрудничать для обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования и судебного рассмотрения".

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщали о подозрениях голове Окружного административного суда Киева, его заместителю, 5 судьям и председателю Государственной судебной администрации Украины.

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21
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