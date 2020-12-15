Суд поддержал Портнова в конфликте с журналистами

Суд отклонил апелляцию водителя "Схем". Фото

Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить апелляцию водителя редакции "Схем" Бориса Мазура. Ранее его персональные данные обнародовал бывший заместитель главы Администрации президента Януковиче Андрей Портнов.

Решение в пользу Портнова приняла коллегия судей Апелляционного суда города Киева в составе Анны Крыжановской, Максима Онищука и Виктории Шебуевой, передает Радио Свобода.

Решение судей оставляет в силе предыдущее решение Печерского райсуда Киева, который отказал Борису Мазуру в удовлетворении иска о защите права на приватность. Мужчина также просил обязать Портнова удалить из публичного доступа его персональные данные (паспортные данные, домашний адрес и т.д.).

Судьи фактически позволили Портнову хранить эти данные публичными. Кроме того, судья Печерского райсуда Волкова постановил взыскать с водителя "Схем" расходы Портнова на адвокатов и выплатить ему 52 500 гривен.

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Адвокат Бориса Мазура Оксана Максименюк заявила, что после публикации полного текста решения суда с мотивационной частью его обжалуют в кассационном порядке.

По ее словам, этим решением Апелляционный суд создает опасную практику, по которой персональные данные смогут распространяться как "способ защиты своих прав", несмотря на запрет законом.

"Теперь на основе этого решения любое лицо может распространять персональные данные другого лица и считать, что такой способ защиты является законным и соответствует принципам соразмерности и разумности", - заявила Максименюк.

1 ноября эксдепутат и чиновник времен президентства Виктора Януковича Андрей Портнов изложил в своем телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы "Схем" за то, что редакция готовит расследование влияния и связей бывшего чиновника с новой украинской властью. Среди опубликованного - защищенная законом информация: полные паспортные данные и домашний адрес водителя, номера его авто, а также данные, свидетельствующие о слежке за его местм жительства. В ответ "Схемы" заявили о давлении на журналистов со стороны Портнова.