Суд оправдал преподавателя, написавшего студенту дипломную за взятку

Судья Владимир Микула полностью оправдал Соколовского, согласившись с его аргументами, что это была не взятка, а оплата научной творческой работы". Фото: pixabay.com

Во Львской области 6 декабря Жовковский районный суд полностью оправдал доцента Львовского национального аграрного университета Олега Соколовского, который написал дипломную работу вместо своего студента и взял за это $400.

Ранее его признали виновным и оштрафовали, сообщает Zaxid.net.

"В 2016 году преподавателю объявили подозрение во взяточничестве. Изначально суды различных инстанций признали преподавателя виновным в получении неправомерной выгоды. Но через пять лет тот добился пересмотра дела", - говорится в сообщении.

В понедельник судья Владимир Микула полностью оправдал Соколовского, согласившись с его аргументами, что это была не взятка, а "оплата научной творческой работы".

"Суд считает, что преподаватель имеет право писать научные работы. Такую работу он выполнял во внерабочее время, не используя оборудование учреждения, где работал. Преступлением можно было бы считать попытки Соколовского повлиять на положительную оценку за дипломную работу. Средства он получил правомерно", - говорится в судебном приговоре.

На суд пришел бывший студент Соколовского, который подтвердил, что преподаватель предложил ему написать дипломную работу и посодействовать в успешной защите за взятку. Судья же решил, что в действиях преподавателя не было состава уголовного правонарушения. Прокуратура имеет 30 рабочих дней, чтобы подать апелляцию.

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Соколовский до сих пор работает доцентом кафедры машиностроения факультета механики и энергетики ЛНАУ. В материалах дела сказано, что Соколовский в 2016-м был научным руководителем диплома студента-заочника с другой кафедры и якобы предложил ему написать дипломную работу вместо него за $500. После торга студент сбил цену до $400 и принес их Соколовскому. В момент передачи денег преподавателя задержала полиция. В том же году Жовковский районный суд признал Соколовского виновным в получении взятки и оштрафовал его на 21,2 тыс. грн с запретом быть научным руководителем и принимать экзамены у студентов. Тогда же приговор получил еще один преподаватель университета, член экзаменационной комиссии Николай Когут, который взял $200 взятки от того же студента за успешную защиту диплома. Соколовский не согласился со своим приговором и подал апелляцию, а потом еще и кассацию. Вследствие этого через пять лет кассационный суд вернул дело преподавателя на новое рассмотрение.