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воскресенье, 22 июля 2018 09:39

Страшные заработки: украинских моряков осудили на 180 лет

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Страшные заработки: украинских моряков осудили на 180 лет
Петр Литвинчук и Сергей Шваюк (слева направо) поехали работать на прогулочной яхте, перевозить мигрантов их заставляли силой. Фото: "Слидство.Инфо".

Двух украинских моряков Сергея Шваюка и Петра Литвинчука в Греции приговорили к 180 годам тюрьмы за перевозку нелегальных мигрантов. Об этом сообщает "Слидство.Инфо".

Мать моряка Литвинчука говорит, что перевозить мигрантов моряков заставили работодатели, украинцы ехали работать помощниками капитана на прогулочной яхте. Вооруженные люди угрожали им физической расправой.

В прокуратуре греческого города объяснили, что согласно греческому законодательству, мужчины совершили правонарушение сразу по нескольким статьям: незаконное пересечение границ страны Евросоюза, создание опасности для жизни людей из-за перегрузки яхты и отсутствие спасательных средств. При задержании у украинских моряков не было документов на управление яхтой.

Адвокат украинцев Захарияс Кессес говорит, что кроме Петра Литвинчука и Сергея Шваюка, на яхте были еще 63 нелегальных мигранта.

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"При оглашении приговора за каждого нелегального мигранта могут добавлять 10-15 лет. Сначала им грозило 630 лет за решеткой".

Ранее СМИ сообщили, что в итальянском порту Кротоне нашли украинскую яхту, на борту которой находился 71 нелегальный мигрант. В Турции береговая охрана перехватила яхту под флагом США, на которой перевозили нелегальных мигрантов. Членами экипажа судна оказались украинцы.

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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